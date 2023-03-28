В Молдавии настроились прекратить интеграцию страны в Евросоюз и НАТО

Молдавская партия «Шор» разработала проект о прекращении интеграции в Евросоюз и НАТО

Глава оппозиционной молдавской партии «Шор» Илан Шор заявил о разработке и регистрации законопроекта, который должен прекратить интеграцию страны в Евросоюз (ЕС) и НАТО. Заявление опубликовано на сайте партии.

«Давайте переживем это трудное время в мире и спокойствии, а затем вынесем эти вопросы на референдум, и народ решит, куда он хочет идти — на Запад, на Восток, на нейтралитет, как написано в конституции, или на что-то другое», — говорится в заявлении оппозиции.

Политик также считает, что интеграция с западными институтами привела Молдавию к экономическим трудностям и настроила страну «под внешнее управление».

По мнению Шора, современный молдавский политик — «это некий вассал», который исполняет то, что требуют западные страны, а не его избиратели, желающие нейтралитета страны.

Ранее президент Молдавии Майя Санду допустила, что страна откажется от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс, но не указала, в какой именно.

Депутат партии «Шор» Марина Таубер, выступавшая на оппозиционных митингах, заявила что вступление страны в НАТО приведет к обострению приднестровского конфликта и дестабилизации политической ситуации в стране.