Оппозиция Молдавии выступила против вступления страны в НАТО
Вице-председатель оппозиционной партии Молдавии «Шор» Марина Таубер назвала нейтралитет страны гарантии ее безопасности. Ее слова приводит РИА Новости.
Таубер выступила против вооружения и вступления Молдавии в НАТО и подчеркнула, что принцип нейтралитета отражен в резолюции партии, принятой на массовом митинге 28 февраля. Депутат осудила слова президента страны Майи Санду о необходимости вступления в военные альянсы.
«Эти декларации могут привести к дестабилизации в стране, к обострению приднестровского конфликта» , — заключила Таубер.
Ранее Таубер обещала добиться отставки Санду и правительства Молдавии. По ее мнению, уход нынешних властей страны позволит избежать ее участия в войне.
16 февраля Санду заявила о необходимости укрепления обороноспособности Молдавии. Она подчеркнула, что результаты опросов граждан говорят об их желании поддерживать сохранение нейтралитета в стране.