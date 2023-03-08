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08:58, 8 марта 2023Бывший СССР

Оппозиция Молдавии выступила против вступления страны в НАТО

Депутат партии «Шор» Таубер выступила против вооружения и вступления Молдавии в НАТО
Марина Таубер

Марина Таубер. Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Вице-председатель оппозиционной партии Молдавии «Шор» Марина Таубер назвала нейтралитет страны гарантии ее безопасности. Ее слова приводит РИА Новости.

Таубер выступила против вооружения и вступления Молдавии в НАТО и подчеркнула, что принцип нейтралитета отражен в резолюции партии, принятой на массовом митинге 28 февраля. Депутат осудила слова президента страны Майи Санду о необходимости вступления в военные альянсы.

«Эти декларации могут привести к дестабилизации в стране, к обострению приднестровского конфликта» , — заключила Таубер.

Ранее Таубер обещала добиться отставки Санду и правительства Молдавии. По ее мнению, уход нынешних властей страны позволит избежать ее участия в войне.

16 февраля Санду заявила о необходимости укрепления обороноспособности Молдавии. Она подчеркнула, что результаты опросов граждан говорят об их желании поддерживать сохранение нейтралитета в стране.

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Марина Совина
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