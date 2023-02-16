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07:09, 16 февраля 2023Бывший СССР

Молдавия заявила о необходимости укрепления своей обороноспособности

Президент Молдавии Санду: необходимо укрепить обороноспособность страны
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости укрепления обороноспособности страны. Об этом она сообщила румынскому телеканалу TVR.

Политик подчеркнула, что страна намерена продолжать придерживаться политики нейтралитета. «Потому что нейтралитет прописан в Конституции Молдавии. Нам надо укреплять обороноспособность, но надо учитывать мнение граждан», — отметила Санду. По ее словам, результаты опросов населения демонстрируют, что большинство граждан поддерживают сохранение нейтралитета.

Президент указала, что на сегодняшний день стоит вопрос о способности Молдавии защитить себя, обеспечить мир и спокойствие, что в сложившихся обстоятельствах является крайне важным. Она также прокомментировала предположения о ее желании выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Румынии, заверив, что она не претендует на какую-либо должность в этой стране.

Ранее Санду заявила, что Молдавии не удалось получить поддержку Запада по противовоздушной обороне. Она добавила, что республика заручилась поддержкой оборонного сектора.

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Варвара Кузьмина
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