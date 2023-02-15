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23:44, 15 февраля 2023Бывший СССР

Молдавия не получила запрошенные у Запада системы ПВО

Президент Санду: Молдавия не смогла получить поддержку Запада по противовоздушной обороне
Майя Санду

Майя Санду. Фото: YOAN VALAT / Pool / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Запад не предоставил стране запрошенные ранее системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом она сообщила в интервью румынскому телеканалу TVR-1, пишет ТАСС.

По ее словам, Молдавии удалось заручиться поддержкой оборонного сектора. В то же время властям не удалось получить такую же поддержку по противовоздушной обороне, признала Санду. «Мы понимаем, что Украина больше нуждается в таких системах», — отметила президент Молдавии.

О том, что Кишинев запросил системы ПВО у союзников, стало известно в январе.

Ранее, 14 февраля, Молдавия закрыла воздушное пространство, все запланированные авиарейсы были отменены. Позже сообщалось, что причиной такого решения властей страны стал неопознанный летающий объект.

В октябре 2022 года в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии обвинили Россию в нарушении воздушного пространства страны. В пресс-службе ведомства уточнили, что три крылатые ракеты, выпущенные с российских военных кораблей в Черном море, нарушили воздушное пространство республики.

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Марина Совина
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