Молдавия закрыла воздушное пространство без объяснения причины

Авиакомпания Air Moldova: воздушное пространство Молдавии закрыто, причины не сообщаются

В Молдавии закрыли воздушное пространство без объяснений причин. Об этом сообщает 14 февраля РИА Новости со ссылкой на заявление авиакомпании Air Moldova в соцсетях.

Уточняется, что все запланированные рейсы были отменены. В авиакомпании отметили, что ожидают возобновления полетов, однако не уточнили сроки. Международный аэропорт Кишинева и власти страны пока никак не прокомментировали ситуацию.

В октябре прошлого года в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии обвинили Россию в нарушении воздушного пространства страны. В пресс-службе уточнили, что три крылатые ракеты, выпущенные с российских военных кораблей в Черном море, нарушили воздушное пространство республики.