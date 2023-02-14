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15:25, 14 февраля 2023Путешествия

Молдавия закрыла воздушное пространство без объяснения причины

Авиакомпания Air Moldova: воздушное пространство Молдавии закрыто, причины не сообщаются

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

В Молдавии закрыли воздушное пространство без объяснений причин. Об этом сообщает 14 февраля РИА Новости со ссылкой на заявление авиакомпании Air Moldova в соцсетях.

Уточняется, что все запланированные рейсы были отменены. В авиакомпании отметили, что ожидают возобновления полетов, однако не уточнили сроки. Международный аэропорт Кишинева и власти страны пока никак не прокомментировали ситуацию.

В октябре прошлого года в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии обвинили Россию в нарушении воздушного пространства страны. В пресс-службе уточнили, что три крылатые ракеты, выпущенные с российских военных кораблей в Черном море, нарушили воздушное пространство республики.

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Зарина Дзагоева
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