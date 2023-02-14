Раскрыта причина закрытия воздушного пространства над Молдавией

Управление авиации Молдавии назвало НЛО причиной закрытия воздушного пространства страны

Закрытие воздушного пространства над Молдавией было вызвано нахождением в небе неопознанного летательного объекта (НЛО). Причину раскрыли в управлении гражданской авиации республики, сообщает ТАСС.

«Согласно данным Минобороны, в 12:30 (13:30 по московскому времени — прим. «Ленты.ру») в воздушном пространстве Республики Молдова в районе города Сороки был обнаружен неопознанный летательный объект малых размеров, похожий на метеозонд», — заявили в ведомстве. Там также сообщили, что из-за погодных условий не смогли определить тип объекта, а также траекторию его движения, из-за чего власти страны и решились на ограничение полетов в небе Молдавии.

Ранее почетный председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Валерий Клименко назвал закрытие воздушного пространства очередной истерией правительства.