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19:30, 14 февраля 2023Бывший СССР

Раскрыта причина закрытия воздушного пространства над Молдавией

Управление авиации Молдавии назвало НЛО причиной закрытия воздушного пространства страны

Фото: Shutterstock

Закрытие воздушного пространства над Молдавией было вызвано нахождением в небе неопознанного летательного объекта (НЛО). Причину раскрыли в управлении гражданской авиации республики, сообщает ТАСС.

«Согласно данным Минобороны, в 12:30 (13:30 по московскому времени — прим. «Ленты.ру») в воздушном пространстве Республики Молдова в районе города Сороки был обнаружен неопознанный летательный объект малых размеров, похожий на метеозонд», — заявили в ведомстве. Там также сообщили, что из-за погодных условий не смогли определить тип объекта, а также траекторию его движения, из-за чего власти страны и решились на ограничение полетов в небе Молдавии.

Ранее почетный председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Валерий Клименко назвал закрытие воздушного пространства очередной истерией правительства.

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Василий Мека
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