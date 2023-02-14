В Молдавии раскритиковали решение закрыть воздушное пространство

Молдавский политик Клименко назвал закрытие воздушного пространства истерией

Почетный председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Валерий Клименко заявил, что закрытие воздушного пространства — это очередная истерия правительства. Это решение он раскритиковал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Молдавия закрыла воздушное пространство без объяснения причин. Уточняется, что все запланированные авиарейсы были отменены.

У нас все, что делает в последнее время президент и наши руководители, — это все, о чем знают только они. Больше об этом никто не знает Валерий Клименко почетный председатель оппозиционной молдавской партии «Шор»

«Закрытие воздушного пространства — это очередная истерия. Я не знаю причин. Видимо, это связано с этой уткой, которую вбросил [президент Украины Владимир] Зеленский в информационное пространство о том, что готовится госпереворот. Все у нас хихикают над этим заявлением. В такой парадигме мы сегодня живем», — объяснил Клименко.

В октябре 2022 года в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии обвинили Россию в нарушении воздушного пространства страны. В пресс-службе ведомства уточнили, что три крылатые ракеты, выпущенные с российских военных кораблей в Черном море, нарушили воздушное пространство республики.