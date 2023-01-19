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17:22, 19 января 2023Бывший СССР

Молдавия запросила системы ПВО у союзников

Президент Молдавии Санду заявила, что страна запросила системы ПВО у союзников

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency

Молдавия запросила системы противовоздушной обороны (ПВО) и воздушного наблюдения у союзников. Об этом заявила президент республики Майя Санду, передает Reuters.

«Мы запросили системы воздушного наблюдения и обороны. (…) Мы понимаем, что Украина является приоритетом и должна получить их, но мы тоже надеемся получить что-то», — рассказала она в кулуарах Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

По словам президента Молдавии, республике необходимо 600 миллионов евро в виде бюджетной поддержки на текущий год. Финансовые средства требуются для защиты населения страны от инфляции, добавила Санду.

Ранее она заявила, что участники ВЭФ должны помочь Украине и остановить Россию. Также Санду поддержала оснащение армии Молдавии современным оружием, невзирая на нейтралитет. Как утверждает президент, сохранение нейтральной позиции не предполагает демилитаризацию.

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Кристина Есикова
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