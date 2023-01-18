Президент Молдавии заявила о долге остановить Россию

Президент Молдавии Санду заявила о долге остановить Россию и помочь Украине

Присутствующие на Всемирном экономическом форуме в Давосе должны остановить Россию и помочь Украине, заявила президент Молдавии Майя Санду, выступая на мероприятии. Ее слова приводит Telegram-канал «Sputnik Молдова».

«Мы должны помочь Украине, все мы, мы должны остановить Россию и помочь Украине выиграть войну, иначе все мы будем в опасности», — сказала Санду.

Накануне президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский подтвердил намерение властей Приднестровья присоединиться к России.