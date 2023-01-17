Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:02, 17 января 2023Бывший СССР

В Приднестровье подтвердили намерение присоединиться к России

Президент ПМР Красносельский заявил о сохранении курса на присоединение к России

Фото: Anton Polyakov / Getty Images

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский подтвердил намерение властей Приднестровья присоединиться к России. Об этом пресс-служба главы Приднестровья сообщила по итогам его ежегодного послания к представителям органов власти.

В своем обращении он, в частности, высказался за сохранение внешнеполитического курса Приднестровья на независимость с последующим присоединением к России, который был одобрен на референдуме в 2006 году.

Ранее Красносельский выразил уверенность в получении ПМР международного признания. При этом политик отметил, что достигнуть этого удастся мирным путем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Германии утвердили нового министра обороны страны
Заключенный пожаловался в Верховный суд России на недостачу в зарплате
Детская математическая задача поставила взрослых в тупик
Министр экономики Германии предсказал миру новые торговые войны
Кадыров назвал экс-главу сухопутных войск Болдырева «генералом бла-бла-бла»
Хранивший тысячи изображений детей священник-педофил попался из-за забывчивости
Российские АК-203 выпустят в Индии со стопроцентной локализацией
В Госдуме объяснили отсутствие у России права на трансляцию Олимпиад
В Казахстане изменили правила въезда и пребывания туристов
В Совфеде прокомментировали отставку Арестовича словами «политическая мелочь»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.