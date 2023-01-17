В Приднестровье подтвердили намерение присоединиться к России

Президент ПМР Красносельский заявил о сохранении курса на присоединение к России

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский подтвердил намерение властей Приднестровья присоединиться к России. Об этом пресс-служба главы Приднестровья сообщила по итогам его ежегодного послания к представителям органов власти.

В своем обращении он, в частности, высказался за сохранение внешнеполитического курса Приднестровья на независимость с последующим присоединением к России, который был одобрен на референдуме в 2006 году.

Ранее Красносельский выразил уверенность в получении ПМР международного признания. При этом политик отметил, что достигнуть этого удастся мирным путем.