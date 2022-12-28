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00:08, 29 декабря 2022Бывший СССР

Глава Приднестровья выразил уверенность в международном признании республики

Глава Приднестровья Красносельский уверен, что республика получит международное признание
Вадим Красносельский

Вадим Красносельский. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский выразил уверенность в том, что государство в итоге получит международное признание. Он отметил, что достигнуть этого удастся мирным путем, сообщает ТАСС.

«Мы получим признание, я в этом не сомневаюсь. Но это будет гармонично и не связано с гибелью людей. Во всяком случае, за это надо молиться», — заявил он.

По его словам, во время вооруженного конфликта в Приднестровье в 1992 году была пролита кровь, о чем стоит помнить и впредь не допускать подобных трагедий.

Ранее Красносельский отметил, что власти страны будут жестко пресекать любые попытки посеять рознь и разрушить межнациональный мир. Он напомнил, что Приднестровье является многонациональным государством, отметив, что подобное в стране недопустимо.

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Марина Совина
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