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23:55, 28 декабря 2022Бывший СССР

Глава Приднестровья пообещал пресекать попытки разрушить межнациональный мир

Глава Приднестровья Красносельский пообещал пресекать попытки межнациональной розни
Вадим Красносельский

Вадим Красносельский. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский рассказал о том, что государство является многонациональным и пообещал не допускать попыток разрушить межнациональный мир в регионе, пресекая любую рознь, сообщает ТАСС.

«Если завтра кто-то скажет, что придут украинцы и будут убивать русских, он сядет в тюрьму. Гарантированно. Если же послезавтра кто-то скажет, что русские придут и будут убивать украинцев, он сядет в ту же камеру», — заявил он.

По его словам, в Приднестровье такое недопустимо. Он напомнил, что государство является многонациональным и поставил его в пример того, как проживающие в нем люди должны уживаться вместе.

Ранее Красносельский заявил, что территория стала заложником нынешней ситуации на Украине. Он признал, что Приднестровью приходится нелегко, однако республика выбрала миролюбивую позицию, сохраняет нейтралитет и приняла почти 60 тысяч беженцев.

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Марина Совина
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