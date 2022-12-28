Глава Приднестровья назвал республику заложником ситуации на Украине

Глава Приднестровья Красносельский назвал республику заложником ситуации на Украине

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что территория стала заложником нынешней ситуации на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Он признал, что Приднестровью приходится нелегко, однако республика выбрала миролюбивую позицию, сохраняет нейтралитет и приняла почти 60 тысяч беженцев. «Мы с пониманием относимся ко всем, прежде всего к людям… Люди — заложники этой катастрофы во всем этом кошмаре и ужасе», — сказал Красносельский.

При этом он подчеркнул, что к миру можно прийти только путем переговоров. Он также напомнил, что Приднестровье является примером того, как можно жить в многонациональном государстве.

Ранее Красносельский обвинил Молдавию в экономическом давлении. Действия властей страны он назвал необдуманными и предупредил, что ничем хорошим такая политика не закончится.