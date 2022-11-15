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16:36, 15 ноября 2022Бывший СССР

Приднестровье обвинило Молдавию в экономическом давлении

Лидер Приднестровья Красносельский обвинил власти Молдавии в экономическом давлении

Фото: Михай Карауш / РИА Новости

Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский обвинил молдавские власти в экономическом давлении. Об этом он заявил во время встречи с послом Великобритании в Молдавии Стивеном Фишером, пишет пресс-служба президента ПМР.

«Молдавия пытается создать экономические и энергетические проблемы Приднестровью. На мой взгляд, это также необдуманно и ничем не закончится хорошим. Очень бы хотелось видеть переговорщиков разумных и прагматичных, которые не занимаются политической демагогией, а способны принимать решения, которые выгодны сторонам», — сказал Красносельский.

По его словам, Приднестровье держит нейтральную позицию «по внешнему фактору» и целью ПМР является мир, который можно достичь только в ходе переговоров. В свою очередь, Фишер поддержал позицию Красносельского, заявив, что затяжной конфликт между сторонами может быть решен только диалогом.

Ранее руководство ПМР попросило помощи у Москвы из-за сокращения поставок газа со стороны Молдавии. Как утверждал министр иностранных дел непризнанной республики Виталий Игнатьев, Приднестровье предлагало ряд способов решения проблем с топливом.

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Кристина Есикова
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