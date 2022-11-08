Приднестровье попросило помощи у России из-за проблем с Молдавией

Власти Приднестровья попросили помощи у России из-за сокращения поставок газа Молдавией

Власти непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) попросили помощи у России из-за сокращения поставок газа со стороны Молдавии. Об этом заявил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, передает РИА Новости.

«Безусловно, мы обратились к Российской Федерации. Буквально 1 ноября были отправлены официальные обращения по линии президента Приднестровья в адрес президента Российской Федерации [Владимира Путина], администрации президента, Совета Федерации, Госдумы и, соответственно, компании "Газпром". Участниками договора являются "Газпром" и "Молдовагаз", Приднестровье как субъект договора отсутствует, поэтому вопросы необходимо решать на этом уровне», — сказал он.

Кроме того, по его словам, Приднестровье предлагало ряд способов решения проблем. Игнатьев уточнил, что ПМР ждет ответа от Москвы и готовности к проработке оптимальных механизмов выхода из данной ситуации, которую он назвал сложной. Как утверждает министр, сокращение поставок российского топлива с молдавской стороны в Приднестровье является «грубым нарушением договора между "Газпромом" и "Молдовагазом"».

Ранее власти ПМР приостановили работу крупных предприятий ради экономии газа. Сообщалось, что не работают Молдавский металлургический завод, Рыбницкий цементный комбинат, хлопчато-бумажный комбинат «Тиротекс» и кирпичный завод.