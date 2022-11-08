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16:21, 8 ноября 2022Бывший СССР

В Приднестровье ради экономии газа остановили работу крупных предприятий

В ПМР ради экономии газа приостановили работу крупных предприятий

Фото: Vladislav Bachev / Reuters

Власти непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) приостановили работу крупных предприятий ради экономии газа, подача которого была снижена Молдавией. Об этом министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник заявил на селекторном совещании, передает пресс-служба президента ПМР.

По его словам, в целях экономии топлива была остановлена работа Молдавского металлургического завода, Рыбницкого цементного комбината, хлопчато-бумажного комбината «Тиротекс» и кирпичного завода. Он также отметил, что на Молдавской государственной районной электростанции (ГРЭС) был задействован один энергоблок, а предприятия «Молдавкабель» и «Электромаш» были переведены на работу в ночные смены.

Ранее президент Молдавии Майя Санду выразила опасение, что республика может остаться без газа и электричества этой зимой из-за серьезного энергетического кризиса. При этом она посетовала на то, что «Газпром» вдвое сократил объем подачи газа в страну, а поставки электричества из Приднестровья и с Украины вовсе были прекращены.

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Георгий Нестеров
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