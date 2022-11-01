В Молдавии заявили о риске остаться без газа и электричества зимой

Президент Санду заявила, что Молдавия рискует остаться без газа и электричества зимой

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна рискует остаться без газа и электричества этой зимой из-за серьезного энергетического кризиса. Об этом она рассказала, выступая перед парламентом Румынии, передает РИА Новости.

По словам Санду, «Газпром» вдвое сократил объем поставки газа, а поставки электричества из Приднестровья и с Украины вовсе прекратились.

«Несмотря на то что мы прилагаем серьезные усилия для экономии, а правительство Кишинева пытается помочь людям с низкими доходами, расходы на оплату счетов одной семьи составили 70-75 процентов от дохода», — сказала президент.

Глава государства считает, что энергетическая уязвимость Молдавии порождает «политический шантаж и вмешательство в демократию», а также влияет на внутреннюю и внешнюю политику страны.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна будет испытывать дефицит электроэнергии из-за сокращения поставок газа из России. При этом, по его словам, правительство пока не планирует прибегать к веерным отключениям.