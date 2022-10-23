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22:47, 23 октября 2022Экономика

Молдавия заявила о дефиците электроэнергии с 24 октября

Вице-премьер Молдавии Спыну: страна будет испытывать дефицит электроэнергии с 24 октября
Андрей Спыну

Андрей Спыну. Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Молдавия из-за сокращения поставок газа из России с понедельника, 24 октября, будет испытывать дефицит электроэнергии, заявил вице-премьер страны Андрей Спыну в Telegram-канале.

По его словам, в ближайшее время в стране возникнет дефицит электроэнергии. «Коммерческие контракты, подписанные Energocom, не покрывают потребностей с 07:00 до 23:00», — подчеркнул политик.

Он уточнил, что правительство пока не планирует прибегать к веерным отключениям. Кабмин продолжит поиск новых поставщиков. Кроме того, правительство выделило дополнительные объемы газа расположенной в непризнанном Приднестровье теплостанции Молдавская ГРЭС.

Ранее Верховный совет непризнанного Приднестровья обратился к российским властям и попросил помощи из-за образовавшегося дефицита газа. В Приднестровье ввели режим чрезвычайного экономического положения из-за дефицита газа.

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Марина Совина
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