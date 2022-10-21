В Приднестровье ввели режим ЧП из-за дефицита газа

В Приднестровье ввели режим чрезвычайного экономического положения из-за дефицита газа

В Приднестровье ввели режим чрезвычайного экономического положения из-за дефицита газа. Соответствующий указ подписал президент непризнанной республики Вадим Красносельский, он приводится на сайте главы региона.

Отмечается, что режим ЧП введен на 11 суток. Причиной указан «тяжелый общеэкономический кризис, обусловленный сокращением объемов подачи природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику и, как следствие, недостаточностью обеспечения газом промышленных потребителей, теплоснабжающих организаций, потребителей электрической энергии».

Красносельский поручил перераспределить объемы поставок газа между предприятиями и жителями. Молдавская ГРЭС будет получать меньше газа и сократит выработку электричества на экспорт.

Также указом допускается ограничение прав и свобод человека, в частности, право на свободу труда, на забастовку, на продолжительность рабочего времени и на распоряжение своим имуществом.

Ранее сообщалось, что в Приднестровье два крупных предприятия — Молдавский металлургический завод и Рыбницкий цементный комбинат — остановили работу из-за дефицита газа.

