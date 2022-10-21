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14:09, 21 октября 2022Экономика

В Приднестровье остановились предприятия из-за дефицита газа

Металлургический завод и цементный комбинат Приднестровья остановились из-за дефицита газа

Фото: Novostipmr.com

В Приднестровье два крупных предприятия остановили работу из-за дефицита газа. Об этом в эфире приднестровской радиостанции «Радио 1» сообщил министр экономики непризнанной Приднестровской Молдавской республики Сергей Оболоник.

Речь идет о Молдавском металлургическом заводе (ММЗ) и Рыбницком цементном комбинате (РЦК). По словам Оболоника, работа на первом предприятии не велась в четверг, 20 октября, а комбинат был остановлен раньше.

«По крупным предприятиям — еще в начале месяца уже было организовано сокращенное потребление, так как сейчас в бытовом секторе газа стали потреблять больше, пришлось дополнительно усилить эти мероприятия», — отметил Оболоник.

Министр добавил, что в случае чрезвычайного положения Молдавская государственная районная электростанция (МГРЭС), расположенная в Приднестровье, не сможет реализовать экспорт газа в Молдавию. При этом он подчеркнул, что работа МГРЭС находится под контролем и проблем с электричеством в Приднестровье не будет, власти работают над решением всех вопросов.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна закупила десять миллионов кубических метров газа на случай перебоев с поставками «Газпрома». Закупка была совершена на кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

О рисках прекращения поставок газа в Молдавию компания «Газпром» предупредила 5 октября. Компания оставляет за собой право разорвать контракт в любой момент из-за «грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности» «Молдовагазом».

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Варвара Кошечкина
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