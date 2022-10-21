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03:51, 21 октября 2022Бывший СССР

Молдавия закупила 10 миллионов кубов газа на случай перебоев с поставками

Вице-премьер Молдавии Спыну сообщил о закупке 10 млн куб. м газа на случай перебоев

Фото: Patrick Pleul/ Globallookpress.com

Молдавия закупила 10 миллионов кубических метров газа на случай перебоев с поставками «Газпрома». Об этом сообщил вице-премьер страны Андрей Спыну в своем Telegram-канале.

Топливо обошлось республике по цене 997 евро за тысячу кубометров. Закупка была совершена на кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Аукцион проходил по правила ЕБРР, «Газпром» в этом тендере не участвовал.

Ранее стало известно, что энергетическая компания «Молдовагаз» расплатилась с Россией за текущие поставки газа. Об этом сообщил председатель правления Вадим Чебан.

О рисках прекращения поставок газа в Молдавию компания «Газпром» предупредила 5 октября. При этом компания оставляет за собой право разорвать контракт в любой момент из-за «грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности» «Молдовагазом».

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Марина Совина
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