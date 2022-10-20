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15:44, 20 октября 2022Экономика

Молдавия расплатилась с Россией за поставки газа

Председатель правления «Молдовагаза» Чебан заявил об оплате поставок российского газа

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Энергетическая компания «Молдовагаз» расплатилась с Россией за текущие поставки газа. Об этом сообщил председатель правления молдавской компании Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

«Молдовагаз» перечислила «Газпрому» 53,5 миллиона долларов за сентябрьские поставки. Компания также направила российскому поставщику 27,4 миллиона долларов в качестве аванса в размере 50 процентов от суммы за октябрь, заявил Чебан.

Компании удалось оплатить поставки при помощи правительства Молдавии. Кабинет министров выделил ей кредит под залог газотранспортной системы страны, чтобы исключить риск прекращения прокачки газа из России.

Компания должна будет погасить кредит до 1 мая 2023 года с процентами, равными базовой ставке Нацбанка Молдовы (21,5 процента годовых). В противном случае «Молдовагаз» вынужден будет отказаться от своей 100-процентной доли в уставном капитале ООО «Молдоватрансгаз» и всех активов, переданных ей в хозяйственное ведение.

О рисках прекращения поставок газа в Молдавию компания «Газпром» предупредила 5 октября. При этом компания оставляет за собой право разорвать контракт в любой момент из-за «грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности» «Молдовагазом».

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Мария Грушко
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