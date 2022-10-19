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20:32, 19 октября 2022Экономика

Молдавия нашла способ расплатиться с «Газпромом»

Правительство Молдавии выделит кредит «Молдовагазу» под залог газотранспортной системы

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Правительство Молдавии нашло способ расплатиться с «Газпромом» — кабмин выделит кредит энергетической компании «Молдовагаз» под залог газотранспортной системы страны, чтобы исключить риск прекращения поставок, написал вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну в своем Telegram-канале.

«Только что закончилось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Мы предложили кредит под залог газотранспортной системы страны. Это решение позволит "Молдовагаз" полностью оплатить "Газпрому" потребление газа за сентябрь и аванс за октябрь», — написал Спыну в Telegram-канале.

«Молдовагаз» получит деньги 20 октября, после подписания договоров займа и залога. Компания должна будет погасить кредит до 1 мая 2023 года с процентами, равными базовой ставке Нацбанка Молдовы (21,5 процента годовых). В противном случае «Молдовагаз» вынужден будет отказаться от своей 100-процентной доли в уставном капитале ООО «Молдоватрансгаз» и всех активов, переданных ей в хозяйственное ведение.

5 октября «Газпром» заявил, что может полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна не оплатит поставки до 20 октября. Кроме того, компания оставляет за собой право разорвать контракт в любой момент из-за «грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности» «Молдовагазом».

Власти Молдавии еще в октябре 2021 года договорились с «Газпромом» о продлении контракта на поставки газа. Условие договора — аудит задолженности «Молдовагаза» в 2022-м. Однако из-за ситуации на Украине тендер на проведение аудита провалился. Тем не менее страна обещала полностью своевременно оплатить поставки.

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Софья Ермакова
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