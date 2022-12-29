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21:26, 29 декабря 2022Бывший СССР

Санду поддержала оснащение молдавской армии современным оружием

Санду поддержала оснащение армии Молдавии современным оружием, несмотря на нейтралитет
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду поддержала оснащение армии страны современным оружием, невзирая на нейтралитет. Об этом она заявила в эфире телеканала «Молдова-1».

Политик отметила, что сохранение нейтралитета не предполагает демилитаризацию или равнодушие к происходящему в регионе. «Наша армия должна быть оснащена современным оружием на случай, если придется обороняться», — подчеркнула Санду.

Ранее глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Николай Попеску сообщил о заинтересованности страны в сотрудничестве с НАТО ради укрепления собственных позиций. Он назвал Североатлантический альянс самым сильным военно-политическим союзом в мире.

В декабре замглавы МИД России Михаил Галузин предупредил о последствиях поставок вооружений Молдавии со стороны НАТО. По его словам, это может привести к катастрофе.

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Варвара Кузьмина
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