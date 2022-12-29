Санду поддержала оснащение молдавской армии современным оружием

Санду поддержала оснащение армии Молдавии современным оружием, несмотря на нейтралитет

Президент Молдавии Майя Санду поддержала оснащение армии страны современным оружием, невзирая на нейтралитет. Об этом она заявила в эфире телеканала «Молдова-1».

Политик отметила, что сохранение нейтралитета не предполагает демилитаризацию или равнодушие к происходящему в регионе. «Наша армия должна быть оснащена современным оружием на случай, если придется обороняться», — подчеркнула Санду.

Ранее глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Николай Попеску сообщил о заинтересованности страны в сотрудничестве с НАТО ради укрепления собственных позиций. Он назвал Североатлантический альянс самым сильным военно-политическим союзом в мире.

В декабре замглавы МИД России Михаил Галузин предупредил о последствиях поставок вооружений Молдавии со стороны НАТО. По его словам, это может привести к катастрофе.