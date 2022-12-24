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07:56, 24 декабря 2022Мир

Россия предупредила о последствиях накачки Молдавии оружием НАТО

Замглавы МИД России Галузин заявил об угрозе катастрофы при накачке Молдавии оружием НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Замглавы МИД России Михаил Галузин предупредил о последствиях накачки Молдавии оружием НАТО. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

По его мнению, активизация сотрудничества Кишинева со странами Североатлантического альянса в военной и военно-технической сферах является фактором, который в большей степени подрывает безопасность самой Молдавии. Галузин обратил внимание, что «безрассудное накачивание той или иной страны западными вооружениями или размещение на ее территории натовских контингентов отнюдь не добавляет ей безопасности и суверенитета». Он отметил, что подобные действия грозят катастрофой.

Ранее глава министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Николай Попеску сообщил, что страна заинтересована в укреплении собственных позиций при сотрудничестве с НАТО. «Молдавия — нейтральная страна, но нейтралитет не означает самоизоляции, демилитаризации или равнодушия к тому, что происходит в мире», — отметил он.

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Марина Совина
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