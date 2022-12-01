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11:05, 1 декабря 2022Бывший СССР

Молдавия захотела укрепить свою устойчивость за счет НАТО

Глава МИДЕИ Молдавии Попеску заявил о заинтересованности страны в сотрудничестве с НАТО

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Молдавия заинтересована в укреплении собственных позиций при сотрудничестве с НАТО, заявил глава министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) страны Николай Попеску. Его слова приводит ТАСС.

«Молдавия — нейтральная страна, но нейтралитет не означает самоизоляции, демилитаризации или равнодушия к тому, что происходит в мире. Мы заинтересованы в укреплении нашей устойчивости, в том числе через НАТО, самый сильный военно-политический союз в мире», — сказал Попеску.

Ранее Попеску заявлял, что Молдавия не собирается покидать Содружество независимых государств (СНГ), при этом сохраняя курс на евроинтеграцию. Более того, глава молдавской дипломатии указал, что Кишинев разными способами показывает свое полное несогласие с «тенденциями, которые наблюдаются» в СНГ.

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Василий Мека
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