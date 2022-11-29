Молдавия решила не выходить из СНГ и сохранить курс на Евросоюз

Глава МИДЕИ Молдавии заявил, что страна остается в СНГ, сохраняя курс на интеграцию с ЕС

Молдавия не собирается покидать Содружество независимых государств (СНГ), при этом сохраняя курс на евроинтеграцию, заявил глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики Николай Попеску, передает ТАСС. По словам Попеску, членство в СНГ не противоречит курсу Кишинева на вступление в Европейский союз (ЕС).

Глава молдавской дипломатии подчеркнул, что Кишинев не участвует в заседаниях СНГ, пропускает регулярные встречи и иными способами показывает свое полное несогласие с «тенденциями, которые наблюдаются на этом пространстве».

«Нашим абсолютным приоритетом, на который ориентируется вся наша внешняя политика, остается интеграция и присоединение к Европейскому союзу», — заявил Попеску, отметив, что страна не планирует выходить из СНГ, «членство в котором, с юридической точки зрения, не противоречит курсу на евроинтеграцию».

28 ноября около 40 тысяч человек вышли на антиправительственный протест в центре Кишинева и потребовали отставки президента Молдавии Майи Санду. Недовольство на улицах граждане страны начали выражать еще летом. Помимо сторонников «Шор» протесты организуют и молдавские социалисты. Люди сетуют на рост цен на товары и услуги, на повышение тарифов ЖКХ, не соглашаются и с внешнеполитическом курсом президента Санду.