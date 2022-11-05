Соцпартия Молдавии провела антиправительственные акции в пяти районах страны

В пяти районах Молдавии прошли антиправительственные протесты. Об этом сообщается на сайте Партии социалистов Молдавии.

«Сегодня новые акции протеста против злоупотреблений, антисоциальной и антигосударственной политики, проводимой режимом ПДС, состоялись в районах Дроки, Тараклия, Кагул, Унгены и Чимишлия. Социалисты намерены продолжать протесты и консолидировать общество для достижения главной цели — проведения досрочных парламентских выборов», — сказано в сообщении партии.

Также сторонники политсилы высказали недовольство действиями центральных властей страны, ведущими к увеличению тарифов и цен на товары и услуги. В рамках проведенной акции люди выступили против преследования политических оппонентов, а также использования государственных учреждений в узких политических целях правящей партии.

«Люди осуждают "хорошие времена", которые довели население до беспрецедентной бедности, из-за которых социальные учреждения в населенных пунктах, включая школы и больницы, были лишены финансирования, села и города во мраке, а граждане остались один на один с многочисленными проблемами, спровоцированными руководством страны, и не знают, как выжить», — резюмировали в партии.

Ранее президент республики Майя Санду заявила, что этой зимой Молдавия рискует остаться без газа и электричества. По ее словам, страна столкнулась с серьезным энергетическим кризисом.