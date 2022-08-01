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На юге Молдавии прошли массовые пророссийские протесты

На юге Молдавии в Гагаузской автономии прошли массовые пророссийские протесты

Фото: Vadim Ghirda / AP

В городе Комрат, столице автономии Гагаузия на юге Молдавии, прошли массовые протесты против политики нынешнего руководства страны, передает ТАСС. Протестующие потребовали отставки президента Молдавии Майи Санду и проведения досрочных выборов, а также обратились к председателю правительства России Михаилу Мишустину.

«Просим снизить цену на газ, иначе нас ждет катастрофа. Если нет возможности снизить цену для всей Молдавии — убедительно просим вам рассмотреть вопрос обеспечения природным газом по приемлемым ценам жителей Гагаузии», — говорится в обращении протестовавших к российскому премьер-министру.

Цены на газ особенно беспокоят жителей Гагаузии — манифестанты скандировали лозунги «Долой Санду!», «Нет росту цен!». «Антинародная внутренняя и внешняя политика привела к обнищанию народа Молдавии. Зимой из-за невозможности платить по счетам наши люди останутся без отопления. Есть большая вероятность, что такая же участь постигнет и социальные учреждения — детские сады, школы, больницы. Местные бюджеты будут не в состоянии оплачивать эти счета. Народ с большой тревогой ожидает наступления отопительного сезона и гуманитарной катастрофы», — высказались протестующие граждане Молдавии в том же обращении.

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Кроме того, на митинге в Комрате прозвучали и политические требования. Собравшиеся скандировали «Мы за дружбу с Россией!». «Гагаузский народ никогда не поддержит разрыва отношений с Россией и СНГ. У нас единая вера, общий менталитет и история. Нам не нужно навязывать иные ценности», — высказался бывший мэр города Николай Дудогло.

Протесты против нынешнего курса Молдавии проходят в разных регионах страны, включая Гагаузию, с начала июня. Президент республики Майя Санду в интервью румынскому агентству Hotnews прокомментировала происходящее: «есть определенные попытки дестабилизации обстановки в Гагаузии со стороны отдельных лиц и групп, которые, по нашему мнению, работают на иностранные интересы».

Санду также объяснила и невыполнение предвыборных обещаний. «Да, мы обещали "хорошие времена", но никто не знал, что будет. Теперь нам гораздо сложнее реализовать то, что мы обещали», — сказала президент.

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28 июля правительство Молдавии продлило режим чрезвычайного положения до конца сентября из-за российской спецоперации на Украине. Впервые его ввели 24 февраля по той же причине.

1 августа в Молдавии объявили о росте цены на российский газ до 1458,5 доллара США за тысячу кубометров. Цена в июле, по предварительным расчетам, должна была составлять 980 долларов за тысячу кубометров.

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