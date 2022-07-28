Молдавия вновь продлила режим ЧП

Парламент Молдавии постановил продлить режим ЧП еще на 60 дней из-за спецоперации

Парламент Молдавии вновь постановил продлить режим чрезвычайного положения (ЧП). Об этом сообщил председатель парламента Игорь Гросу, передает ТАСС.

Власти решили продлить режим ЧП на территории всей страны еще на 60 дней с 8 августа 2022 года из-за проведения специальной военной операции России на Украине. Гросу уточнил, что решение утвердили 52 голосами правящей партии «Действие и солидарность».

Также отмечается, что оппозиция бойкотировала голосование в знак протеста.

Ранее премьер-министр республики Наталья Гаврилица объяснила, что на этот срок правительство сможет вводить нормированное потребление предприятиями энергоресурсов, тратить дополнительные средства из бюджета.

Впервые режим ЧП власти Молдавии объявили 24 февраля, в апреле он был продлен на два месяца, а в конце июня положение продлили еще на 45 дней, до 8 августа.