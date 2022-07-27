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В Молдавии захотели продлить режим ЧП из-за операции на Украине

Правительство Молдавии предложит парламенту продлить режим ЧП на 60 дней из-за СВО

Фото: Shutterstock

Правительство Молдавии попросит парламент продлить действие режима чрезвычайного положения (ЧП) из-за российской военной операции (СВО) на Украине и угроз энергобезопасности. Об этом заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица, пишет ТАСС.

По словам политика, кабмин захотел пойти на такие меры рисков, связанных с наплывом беженцев и неопределенностью с ситуацией вокруг поставок газа из России.

«Режим ЧП продлевается на всей территории страны на 60 дней, начиная с 8 августа», — пояснила Гаврилица.

Она объяснила, что на этот срок правительство сможет вводить нормированное потребление предприятиями энергоресурсов, тратить дополнительные средства из бюджета, напрямую координировать работу СМИ и устанавливать другие чрезвычайные меры.

Впервые режим ЧП власти Молдавии объявили 24 февраля, в апреле он был продлен на два месяца, а в конце июня — на 45 дней — до 8 августа.

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Алевтина Запольская
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