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Власти Молдавии продлили режим ЧП в стране

Парламент Молдавии продлил режим чрезвычайного положения в стране на 45 дней

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Парламент Молдавии принял решение продлить режим чрезвычайного положения в стране на 45 дней. Об этом сообщает ТАСС.

Режим ЧП будет продлен на всей территории республики начиная с 24 июня.

Ранее продление режима ЧП обосновала Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии. В стране, по мнению властей, сохраняются «риски энергетической безопасности, безопасности границ, необходимость дальнейшего управления потоками беженцев из Украины».

24 февраля парламент Молдавии на 60 дней ввел режим ЧП на территории страны из-за военной спецоперации России на территории Украины. В апреле он был продлен еще на два месяца.

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