Молдавия ввела режим ЧП из-за ситуации в Донбассе

Парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране на 60 дней из-за ситуации в Донбассе. Соответствующее постановление было принято в четверг, 24 февраля, на экстренном заседании, пишет ТАСС.

Проект решения перед депутатами зачитала премьер-министр Наталья Гаврилица. По словам председателя законодательного органа Игоря Гросу, документ был одобрен единогласно.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что подписывает декрет о введении режима ЧП. По его словам, парламент утвердит это решение на внеочередной сессии, которая, по словам председателя сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, будет созвана «немедленно».

24 февраля Верховная Рада Украины одобрила введение военного положения на территории страны.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он отметил, что причиной для этого стали просьбы о помощи со стороны глав Луганской и Донецкой народных республик.