Верховная Рада ввела на Украине военное положение

Депутаты Верховной Рады в четверг, 24 февраля, проголосовали за введение военного положения на территории Украины. Об этом сообщаетcя на странице парламента в Facebook.

«Верховная Рада Украины проголосовала за утверждение указа президента о военном положении на всей территории Украины», — отмечается в опубликованном посте.

Ранее Минобороны России сообщило о выведении из строя военной инфраструктуры Украины. Уточнялось, что высокоточными средствами поражения из строя выводятся военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и военная авиация Украины.

До этого президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.