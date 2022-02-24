Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Верховная Рада ввела на Украине военное положение

Верховная Рада ввела на Украине военное положение по указу президента Зеленского

Фото: Umit Bektas / Reuters

Депутаты Верховной Рады в четверг, 24 февраля, проголосовали за введение военного положения на территории Украины. Об этом сообщаетcя на странице парламента в Facebook.

«Верховная Рада Украины проголосовала за утверждение указа президента о военном положении на всей территории Украины», — отмечается в опубликованном посте.

Ранее Минобороны России сообщило о выведении из строя военной инфраструктуры Украины. Уточнялось, что высокоточными средствами поражения из строя выводятся военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и военная авиация Украины.

До этого президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Минобороны России заявили о подавлении противовоздушной обороны ВСУ
Посольство Китая на Украине посоветовало гражданам прикрепить флаг КНР на машины
Лукашенко проведет совещание с военными
В Москве проверят информацию о минировании всех судов
Эрдоган созвал Совет безопасности Турции в связи с ситуацией на Украине
Мосбиржа анонсировала открытие торгов
России предрекли всплеск спроса на жилье из-за признания ДНР и ЛНР
Еще два аэропорта на юге России массово отменили рейсы
Из аэропорта Шереметьево отменены все рейсы в южном направлении
Сбербанк заявил о штатной работе своих сервисов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.