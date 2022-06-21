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В Молдавии решили продлить режим ЧП

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии решила продлить режим ЧП на 45 дней

Фото: Bogdan Cristel / Reuters

Режим чрезвычайного положения продлят в Молдавии еще на 45 дней, начиная с 24 июня. Об этом заявила Комиссия по чрезвычайным ситуациям страны под председательством премьер-министра Натальи Гаврилицы, передает РИА Новости.

Комиссия обосновала необходимость режима ЧП «сохраняющимися рисками для энергетической безопасности страны, безопасности границ, необходимостью дальнейшего управления потоками беженцев из Украины». Для вступления решения в силу нужно одобрение правительства и парламента Молдавии.

24 февраля парламент страны ввел режим ЧП в стране на 60 дней из-за специальной военной операции России на Украине. После этого в апреле было решено продлить положение еще на два месяца.

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Анастасия Заикина
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