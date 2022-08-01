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Молдавия сообщила о росте цены на поставки от «Газпрома»

Глава «Молдовагаз» Чебан сообщил о росте закупочной цены на газ из России до $1458,5

Фото: Shutterstock

Стоимость газа, поставляемая российским «Газпромом» молдавской компании «Молдовагаз», в августе вырастет, следует из сообщения в Telegram-канале главы предприятия Вадима Чебана.

«В августе закупочная стоимость природного газа, поставляемого в Республику Молдова согласно условий контракта с ПАО "Газпром", составит для АО "Молдовагаз" 1458,5 доллара США за тысячу кубометров», — написал он.

Цена в июле, как указывал Чебан месяцем ранее, по предварительным расчетам должна была составлять 980 долларов за тысячу кубометров.

Договор с молдавской компанией был подписан в октябре 2021 года и вступил в силу с ноября. Условия договора предусматривают плавающую цену на каждый месяц. В июне закупочная стоимость оценивалась примерно в 880 долларов за тысячу кубометров. Майская цена газа для Молдавии составляла 920 долларов за тысячу кубометров, апрельская — почти 1200 долларов.

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Платон Щукин
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