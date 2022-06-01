Молдавия рассказала о снижении стоимости российского газа
Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан рассказал о снижении цены поставляемого в страну российского газа в июне. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Закупочная стоимость энергоносителя в июне составит для АО "Молдовагаз" около 880 долларов США за тысячу кубометров, с учетом теплотворной способности», — написал Чебан.
По его словам, поставки российского газа в Молдавию осуществляются в штатном режиме, согласно условиям заключенного в прошлом году контракта.
Майская цена газа для Молдавии составляла 920 долларов за тысячу кубометров, апрельская — почти 1200 долларов, говорил вице-премьер Андрей Спыну.
По словам Чебана, власти вынуждены будут повысить тарифы для населения, поскольку их нынешний уровень не покрывает расходы на закупку у России. С 1 июня они вырастут на 27 процентов, хотя Чебан просил о повышении на 60 процентов.
Нынешний договор был подписан в октябре 2021 года и вступил в силу с ноября, при этом в течение октября Кишинев осуществлял закупки на спотовом рынке. Условия договора предусматривают плавающую цену на каждый месяц.