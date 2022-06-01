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Молдавия рассказала о снижении стоимости российского газа

Глава «Молдовагаза» рассказал о снижении стоимости российского топлива

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан рассказал о снижении цены поставляемого в страну российского газа в июне. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Закупочная стоимость энергоносителя в июне составит для АО "Молдовагаз" около 880 долларов США за тысячу кубометров, с учетом теплотворной способности», — написал Чебан.

По его словам, поставки российского газа в Молдавию осуществляются в штатном режиме, согласно условиям заключенного в прошлом году контракта.

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Майская цена газа для Молдавии составляла 920 долларов за тысячу кубометров, апрельская — почти 1200 долларов, говорил вице-премьер Андрей Спыну.

По словам Чебана, власти вынуждены будут повысить тарифы для населения, поскольку их нынешний уровень не покрывает расходы на закупку у России. С 1 июня они вырастут на 27 процентов, хотя Чебан просил о повышении на 60 процентов.

Нынешний договор был подписан в октябре 2021 года и вступил в силу с ноября, при этом в течение октября Кишинев осуществлял закупки на спотовом рынке. Условия договора предусматривают плавающую цену на каждый месяц.

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Платон Щукин
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