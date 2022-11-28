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17:27, 28 ноября 2022Бывший СССР

Десятки тысяч человек вышли на протест за отставку Санду в Кишиневе

Около 40 тысяч человек вышли на антиправительственный протест в центр Кишинева

Фото: Родион Прока / Sputnik / РИА Новости

Около 40 тысяч человек вышли на антиправительственный протест в центре Кишинева и потребовали отставки президента Молдавии Майи Санду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из организаторов митинга Дину Цуркану.

Акция проходит напротив здания Генеральной прокуратуры республики. Собравшиеся требуют от руководства страны и правоохранителей прекратить возбуждать уголовные дела против политических конкурентов под предлогом борьбы со шпионажем.

«Это учреждение [Генпрокуратура] используется правительством в качестве политической палки против оппозиции», — пояснил Цуркану.

Как отмечает издание «Sputnik Молдова», также демонстранты заблокировали движение транспорта на центральном проспекте Штефана Маре. Полиция просит граждан разойтись, но пока этого не произошло.

Сведения о столкновениях с силовиками во время демонстраций или задержаниях не поступали.

25 ноября в Молдавии начались массовые обыски по уголовному делу о попытке дестабилизации ситуации в стране. Главным образом следователи приходят к активистам оппозиционной партии «Шор», организующим митинги против политики Майи Санду.

Помимо сторонников партии «Шор» протесты организуют и молдавские социалисты. Люди сетуют на подорожание товаров и услуг и на повышение тарифов ЖКХ, а также не соглашаются с внешнеполитическим курсом властей.

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Алевтина Запольская
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