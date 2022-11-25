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12:15, 25 ноября 2022Бывший СССР

Массовые обыски начались у противников президента Молдавии

В Молдавии начались массовые обыски по делу о попытке дестабилизации ситуации в стране

Фото: Shutterstock

Массовые обыски начались в Молдавии по делу о попытке дестабилизации ситуации в стране, передает местный телеканал Pro TV. Главным образом следователи приходят к активистам оппозиционной партии «Шор», организующей митинги против политики нынешнего президента страны Майи Санду.

В обысках участвуют сотрудники Национального инспектората расследований, Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, а также других ведомств. Сами госслужащие эту ситуацию комментировать не стали, заявив, что предоставят информацию позже.

Ранее министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко обратился в Конституционный суд страны за объявлением вне закона основной оппозиционной партии республики «Шор». По мнению Литвиненко, «Шор» виновата в дестабилизации ситуации в стране, незаконном финансировании и лоббировании интересов иностранного государства.

Недовольство на улицах граждане страны начали выражать еще летом. Помимо сторонников «Шор» протесты организуют и молдавские социалисты. Люди сетуют на рост цен на товары и услуги, на повышение тарифов ЖКХ, не соглашаются и со внешнеполитическом курсом президента Санду.

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Василий Мека
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