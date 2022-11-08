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13:58, 8 ноября 2022Бывший СССР

Министр юстиции Молдавии решил убрать оппозицию

Глава Минюста Молдавии подготовил запрос на объявление партии «Шор» вне закона

Кадр: TV8 / YouTube

Министр юстиции Молдавии Серджиу Литвиненко обратился в Конституционный суд страны за объявлением вне закона основной оппозиционной партии республики «Шор», передает РИА Новости. По словам чиновника, для этого есть все основания.

«Я подготовил запрос в Конституционный суд по этому поводу. Полагаю, что юридических оснований для объявления неконституционности партии "Шор" достаточно», — написал глава молдавского минюста в социальных сетях.

По мнению Литвиненко, «Шор» виновата в дестабилизации ситуации в стране, незаконном финансировании и лоббировании интересов иностранного государства.

Ранее руководитель молдавской оппозиционной партии «Шор», которая организовывала массовые антиправительственные протесты, Илан Шор рассказал, что власти арестовали или задержали почти все ее руководство.

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Василий Мека
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