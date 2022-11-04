В Молдавии арестовали или задержали почти все руководство партии «Шор»

Власти Молдавии арестовали или задержали почти все руководство оппозиционной партии «Шор»

Руководитель молдавской оппозиционной партии «Шор», которая организовывала массовые антиправительственные протесты, Илан Шор рассказал, что власти арестовали или задержали почти все ее руководство. Его слова приводит ТАСС.

Речь идет о нескольких десятках активистов. «Сотни обысков, 37 человек находятся под мерой пресечения - кто под арестом, кто под домашним арестом, в том числе все руководство партии», — поделился политик и призвал президента Майю Санду найти выход из кризисной ситуации. Со своей стороны исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил о возможной ликвидации партии. Активистов обвиняют в дестабилизации обстановки в стране.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон спрогнозировал рост протестных настроений в стране. «Чем дальше, тем больше будет недовольных людей, потому что условия жизни становятся все хуже. Протесты будут набирать обороты», — уверен он.

В конце октября в Кишиневе было задержано свыше 80 человек.