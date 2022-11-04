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20:31, 4 ноября 2022Бывший СССР

В Молдавии арестовали или задержали почти все руководство партии «Шор»

Власти Молдавии арестовали или задержали почти все руководство оппозиционной партии «Шор»

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Руководитель молдавской оппозиционной партии «Шор», которая организовывала массовые антиправительственные протесты, Илан Шор рассказал, что власти арестовали или задержали почти все ее руководство. Его слова приводит ТАСС.

Речь идет о нескольких десятках активистов. «Сотни обысков, 37 человек находятся под мерой пресечения - кто под арестом, кто под домашним арестом, в том числе все руководство партии», — поделился политик и призвал президента Майю Санду найти выход из кризисной ситуации. Со своей стороны исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил о возможной ликвидации партии. Активистов обвиняют в дестабилизации обстановки в стране.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон спрогнозировал рост протестных настроений в стране. «Чем дальше, тем больше будет недовольных людей, потому что условия жизни становятся все хуже. Протесты будут набирать обороты», — уверен он.

В конце октября в Кишиневе было задержано свыше 80 человек.

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Платон Щукин
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