В Молдавии спрогнозировали рост протестных настроений

Бывший президент Молдавии Додон заявил, что протесты в стране будут набирать обороты

Бывший президент Молдавии Игорь Додон спрогнозировал рост протестных настроений в стране. Об этом он высказался на митинге в свою поддержку, передает РИА Новости.

Он назвал беспределом разгон палаточного городка протестующих и пообещал, что правящая партия Молдавии и текущее руководство республики «ответят за совершаемое беззаконие».

«Чем дальше, тем больше будет недовольных людей, потому что условия жизни становятся все хуже. Протесты будут набирать обороты», — заявил политик.

В воскресенье, 30 октября, сообщалось о задержании более 80 человек на прошедшей в Кишиневе протестной акции представителей молдавской оппозиционной партии «Шор». До этого, 25 октября, молдавская полиция нагрянула с проверкой документов в палаточный городок оппозиции в центре Кишинева.