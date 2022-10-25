Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:51, 25 октября 2022Бывший СССР

Молдавская полиция посетила палаточный городок оппозиции

Полиция Молдавии посетила палаточный городок оппозиции для проверки документов

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Полиция Молдавии посетила новый палаточный городок оппозиции в центре Кишинева для проверки документов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы видим, что происходит еще одно нарушение права граждан на свободу выражения мнений, свободу собраний. Полиция оказывает давление на протестующих и не сдерживает своих обещаний не разрушать палаточный городок», — заявила депутат парламента от партии Коммунистов Диана Караман.

Уточняется, что правоохранители загрузили несколько палаток в автомобили, а также проверяют вещи протестующих, которые недовольны руководством страны и скандируют антиправительственные лозунги. Один из сотрудников полиции сообщил, что палаточный городок не разгонят. По его словам, «проходит стандартная процедура — проверка документов».

23 октября стало известно о столкновениях протестующих с полицией в Молдавии. Полицейские перегородили митингующим доступ в центр столицы, но они несколько раз попытались прорвать кордон. Протестующие скандировали лозунги: «Нет диктатуре!», «Позор!». В результате были задержаны несколько человек, после этого давление демонстрантов снизилось.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В США предупредили о готовности к жестким решениям после приговора Грайнер
Власти поддержали идею ввести ипотечные каникулы для одной категории россиян
В России одобрили предложение МАГАТЭ создать безопасную зону вокруг ЗАЭС
ЕС останется без украинской электроэнергии
На Западе положительно оценили ракетные удары по энергосетям Украины
Модернизированный Су-57 впервые полетел
Москвичи массово устремились в одну страну на ноябрьские праздники
В Донецке заявили о погибших в ходе шестого за день обстрела города
В МАГАТЭ предложили создать безопасную зону вокруг Запорожской АЭС
Конкурент России удвоил поставки нефти в Европу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.