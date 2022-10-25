Молдавская полиция посетила палаточный городок оппозиции

Полиция Молдавии посетила палаточный городок оппозиции для проверки документов

Полиция Молдавии посетила новый палаточный городок оппозиции в центре Кишинева для проверки документов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы видим, что происходит еще одно нарушение права граждан на свободу выражения мнений, свободу собраний. Полиция оказывает давление на протестующих и не сдерживает своих обещаний не разрушать палаточный городок», — заявила депутат парламента от партии Коммунистов Диана Караман.

Уточняется, что правоохранители загрузили несколько палаток в автомобили, а также проверяют вещи протестующих, которые недовольны руководством страны и скандируют антиправительственные лозунги. Один из сотрудников полиции сообщил, что палаточный городок не разгонят. По его словам, «проходит стандартная процедура — проверка документов».

23 октября стало известно о столкновениях протестующих с полицией в Молдавии. Полицейские перегородили митингующим доступ в центр столицы, но они несколько раз попытались прорвать кордон. Протестующие скандировали лозунги: «Нет диктатуре!», «Позор!». В результате были задержаны несколько человек, после этого давление демонстрантов снизилось.