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17:05, 23 октября 2022Бывший СССР

В Молдавии в ходе митинга начались столкновения протестующих и полиции

В центре Молдавии начались столкновения полиции и протестующих сторонников партии «Шор»

Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

В центре Молдавии на митинге сторонников оппозиционной партии «Шор» начались столкновения полиции и протестующих. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники полиции перегородили митингующим доступ в центр города, но они несколько раз попытались прорвать кордон. Протестующие скандируют лозунги: «Нет диктатуре!», «Позор!». Несколько человек были задержаны, после этого давление демонстрантов снизилось.

В Молдавии лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор обвинил президента страны Майю Санду в диктатуре и нарушении Конституции. «С сегодняшнего дня власть в Молдавии больше незаконна. Президент страны нарушила Конституцию и установила в стране диктатуру. Три тысячи спецназовцев набросились против пожилых людей, которые виноваты лишь в том, что требуют улучшить уровень жизни», — заявил Шор, прокомментировав стычки между полицией и сторонниками партии.

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Анжелика Бережная
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