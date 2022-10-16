Президента Молдавии обвинили в нарушении Конституции

Молдавский оппозиционер Шор обвинил президента Санду в диктатуре и нарушении Конституции

В Молдавии лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор обвинил президента страны Майю Санду в диктатуре и нарушении Конституции. Об этом сообщает РИА Новости.

16 октября в Кишиневе начались стычки между полицией и сторонниками партии «Шор», выступающими против действующей в стране власти.

«С сегодняшнего дня власть в Молдавии больше незаконна. Президент страны нарушила Конституцию и установила в стране диктатуру. Три тысячи спецназовцев набросились против пожилых людей, которые виноваты лишь в том, что требуют улучшить уровень жизни», — заявил Шор.

Политик отметил, что у граждан есть право протестовать, акция протеста была согласована с властями. «Когда президент нарушает конституцию и закон — закона ни для кого в стране нет», — подчеркнул оппозиционер. Он добавил, что жалоба в генпрокуратуру была подана, а демонстрации продолжатся «несмотря ни на что».

О начале протестов в Кишиневе стало известно 18 сентября. Тогда несколько десятков тысяч человек собрались на митинг протеста перед зданием администрации президента Молдавии. Уточнялось, что горожане вышли на митинг, протестуя против решения властей о новых правилах проведения протестов во время действия режима ЧП.