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22:51, 16 октября 2022Бывший СССР

Президента Молдавии обвинили в нарушении Конституции

Молдавский оппозиционер Шор обвинил президента Санду в диктатуре и нарушении Конституции
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Молдавии лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор обвинил президента страны Майю Санду в диктатуре и нарушении Конституции. Об этом сообщает РИА Новости.

16 октября в Кишиневе начались стычки между полицией и сторонниками партии «Шор», выступающими против действующей в стране власти.

«С сегодняшнего дня власть в Молдавии больше незаконна. Президент страны нарушила Конституцию и установила в стране диктатуру. Три тысячи спецназовцев набросились против пожилых людей, которые виноваты лишь в том, что требуют улучшить уровень жизни», — заявил Шор.

Политик отметил, что у граждан есть право протестовать, акция протеста была согласована с властями. «Когда президент нарушает конституцию и закон — закона ни для кого в стране нет», — подчеркнул оппозиционер. Он добавил, что жалоба в генпрокуратуру была подана, а демонстрации продолжатся «несмотря ни на что».

О начале протестов в Кишиневе стало известно 18 сентября. Тогда несколько десятков тысяч человек собрались на митинг протеста перед зданием администрации президента Молдавии. Уточнялось, что горожане вышли на митинг, протестуя против решения властей о новых правилах проведения протестов во время действия режима ЧП.

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Юлия Мискевич
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