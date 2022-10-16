В Кишиневе начались стычки между полицией и протестующими в ходе проведения митинга

В Кишиневе начались стычки между полицией и сторонниками партии «Шор», выступающими против действующей в стране власти. Об этом сообщает ТАСС.

Свое шествие участники протеста начали от здания парламента, планировав дойти до главной площади молдавской столицы. Правоохранители преградили им путь, объяснив свои действия тем, что протестующие не получали на разрешения для проведения митинга.

Как уточнили в агентстве, сторонники оппозиции несколько раз пытались прорвать полицейский кордон, но были оттеснены сотрудниками спецотрядов. В ходе столкновений демонстранты скандируют «Позор», «Нет диктатуре», «В отставку [президента Молдавии] Майю Санду».

О начале протестов в Кишиневе стало известно 18 сентября. Тогда несколько десятков тысяч человек собрались на митинг протеста перед зданием администрации президента Молдавии. Уточнялось, что горожане вышли на митинг, протестуя против решения властей о новых правилах проведения протестов во время действия режима ЧП. Так, согласно нововведениям, митингующим запрещено блокировать дороги, а полиции позволено требовать от протестующих прекратить акции при нарушении общественного порядка. Кроме того, участники митинга снова потребовали отставки правительства и проведения досрочных парламентских и президентских выборов.