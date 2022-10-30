Стало известно о массовом задержании протестующих в Кишиневе

В Кишиневе во время митинга задержали более 80 протестующих

Один из организаторов прошедшей в Кишиневе протестной акции Дину Цуркану заявил о задержании более 80 человек. Его слова приводит РИА Новости.

Сообщается, что 30 октября состоялся очередной митинг протеста представителей молдавской оппозиционной партии «Шор». Участники акции планировали пройти по главному бульвару города, к его главной площади, но столкнулись с требованием полиции поменять маршрут. После отказа подчиниться распоряжению между митингующими и полицейскими начались стычки.

«По нашим данным, сегодня было задержано более 80 человек. Меня, к примеру задержали два раза в течение дня. В инспекторат полиции доставили сегодня и других наших коллег — мэра города Оргеев Павла Вережану, мэра города Тараклия Вячеслава Лупова, почетного председателя партии "Шор" Валерия Клименко. Кстати, у Клименко случился сердечный приступ, его отвезли в больницу», — поделился Цуркану.

Он также раскритиковал действия полиции и упрекнул правительство Молдавии в захвате власти. «Мы наблюдаем последние конвульсии нынешнего руководства республики, подавить мирную акцию режиму Майи Санду не удастся. Им придется отвечать перед законом за узурпацию власти. Что нас не убивает, делает сильнее», — заявил Цуркану.

О начале протестов стало известно 18 сентября. Несколько десятков тысяч несогласных с действиями властей собрались перед зданием администрации президента Молдавии Майи Санду. Уточнялось, что причиной митинга послужили, в частности, рост цен на продукты, а также высокие тарифы на энергоносители.