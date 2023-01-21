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16:27, 21 января 2023Мир

Санду допустила отказ Молдавии от нейтралитета для вступления в военный альянс

Президент Молдавии Санду допустила отказ от нейтралитета для вступления в военный альянс

Фото: Yoan Valat / Reuters

Для вступления в крупный военный альянс Кишинев может сменить нейтралитет, заявила президент Молдавии Майя Санду. Возможность отказа страны от нейтралитета она допустила в беседе с Politico.

При этом она не назвала альянс, в который может вступить страна. «Сейчас идет серьезная дискуссия о том, способны ли мы защищать себя, можем ли делать это сами или войти в более крупный альянс. Если мы как нация в определенный момент придем к выводу, что нужно сменить нейтралитет, это произойдет с помощью демократического процесса», — сказала она.

Молдавия должна поддерживать постоянный нейтралитет согласно своей конституции. Это исключает вступление республики в НАТО или ОДКБ.

14 января обломки ракеты упали в приграничном Бричанском районе Молдавии. После этого страна запросила системы противовоздушной обороны и воздушного наблюдения у союзников. Кроме того, Санду поддержала оснащение армии Молдавии современным оружием, невзирая на нейтралитет.

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Александра Лисица
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