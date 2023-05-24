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16:10, 24 мая 2023Мир

В МИД России рассказали о влиянии санкций на контакты с США

Замглавы МИД России Рябков: санкции против РФ не могут повлиять на контакты с США
СюжетСанкции против России:

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Антироссийские санкции США не могут повлиять на контакты Москвы и Вашингтона по линии спецслужб. О невозможности ограничений повлиять на сотрудничество рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Американцы могут отказываться от контактов совершенно произвольно в силу каких-то внутренних решений, собственных умозаключений, для нас это вообще не проблема», — отметил дипломат. Он добавил, что необходимую информацию российская сторона может донести в любой момент по тем каналам, которые функционируют.

«США периодически подводят под санкции наши организации, происходит это сугубо в политических целях для направления соответствующих сигналов и раскачки международного сообщества», — подчеркнул Рябков.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства, комментируя возможный ответ на новые санкции США против Службы внешней разведки (СВР) России, заявил, что каждый пакет контрмер «тщательно отрабатывается, в том числе в межведомственном формате».

19 мая был опубликован новый пакет санкций против России в рамках обязательств Вашингтона, данных другим странам на саммите «Большой семерки». В черный список США внесли, в том числе СВР.

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Семен Александров
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