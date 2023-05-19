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17:48, 19 мая 2023Мир

США ввели санкции против СВР России

Минфин: США ввели санкции против Службы внешней разведки России

Фото: Alex Saveliev / Wikimedia

Служба внешней разведки России (СВР) внесена в черный список США, опубликованный на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина (OFAC).

Также правительство США обязало сограждан рассказывать о владении любой собственностью, доли в которой имеют Минфин, ЦБ и ФНБ РФ.

Всего список пополнился на 46 физических и 71 юридических лиц. Новый пакет санкций против россиян опубликован в рамках обязательств США, данных другим странам на саммите «Большой семерки». Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, помощник президента России Игорь Левитин и вице-премьер Виктория Абрамченко также попали в черный список.

Из организаций санкции ввели против «Полиметалла» и «Полюса». Кроме того, в черный список попали Санкт-Петербургский горный университет и Российский госуниверситет нефти и газа имени Губкина.

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Виктория Кондратьева
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